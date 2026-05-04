Ospitalità Italiana: aperto il bando per la qualificazione dei campeggi

Qualificare l’offerta turistica e rafforzare il legame tra imprese e territorio. È questo l’obiettivo del nuovo bando promosso dalla Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte nell’ambito del progetto “Ospitalità Italiana”, la certificazione nazionale avviata da Unioncamere e finalizzata a valorizzare la qualità dell’accoglienza nelle strutture ricettive.

L’iniziativa, attiva dal 1997 e sviluppata in collaborazione con Isnart – Istituto Nazionale Ricerche Turistiche, si rivolge in questa nuova edizione ai campeggi delle province di Biella, Novara, Verbano Cusio Ossola e Vercelli, chiamati a candidarsi per ottenere il marchio di qualità e il relativo sistema di rating.

Le strutture che aderiranno saranno valutate attraverso sopralluoghi e analisi basate su quattro indicatori fondamentali: qualità del servizio, promozione del territorio, identità e notorietà. Il sistema di certificazione non si limita alla verifica dei requisiti minimi, ma attribuisce anche un livello qualitativo espresso in “corone”, da una a tre, a seconda del punteggio raggiunto. Il riconoscimento avrà una validità di 18 mesi.

"Ottenere il marchio Ospitalità Italiana non è solo un riconoscimento formale, ma un vantaggio competitivo che permette alle strutture di distinguersi sul mercato, certificando la qualità dell’accoglienza e il legame con il patrimonio territoriale" sottolinea Angelo Santarella, presidente della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte. "Il sistema di rating garantisce trasparenza e aggiornamento continuo, valorizzando le imprese anche attraverso attività promozionali dedicate".

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro il 29 maggio compilando l’apposito modulo disponibile sul sito www.pno.camcom.it e inviandolo via PEC. L’accesso alla selezione avverrà in ordine cronologico fino a un massimo di 20 candidature, con possibilità di ampliamento dei posti o proroga dei termini da parte dell’ente camerale.