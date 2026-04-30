"Io, Francesco": la storia del santo d'Assisi in scena ad Anzino

Nuovo appuntamento con “Diffusioni teatrali”, la rassegna promossa dalla Compagniadellozio che porta il teatro nelle valli ossolane. Sabato 9 maggio alle 21.00 tappa al santuario di Sant’Antonio da Padova di Anzino con “Io, Francesco”, dedicato alla vita di San Francesco. Lo spettacolo scritto da Matteo Minetti, vede protagonisti Matteo Riva, Siria Giraldo e lo stesso Matteo Minetti.

Francesco d’Assisi ha rinunciato alla guida dell’ordine che ha fondato: i dubbi lo prendono. È il suo un ideale troppo alto? O sono i frati che non riescono a metterlo in pratica? Ha un senso tutto questo percorso che da ricco e prodigo figlio di mercanti lo ha portato a capo di una congregazione di migliaia di frati attratti dall’ideale di Sorella Povertà? Un dialogo tra il Francesco maturo e quello degli anni giovanili in cui i compagni di una vita come Chiara, Leone, Elia ma anche il padre Bernardone e la madre Pica vengono a parlare al poverello di Assisi. Un Francesco lontanato dall’icona pop ecologista e dal santino edulcorato. Un Francesco che nutre dubbi e domande, come tutti coloro che aprono strade nuove per l’umanità.