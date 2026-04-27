Salone del Libro 2026, torna il “Buono da leggere”: voucher per giovani e scuole piemontesi

In occasione del Salone Internazionale del Libro di Torino 2026, la Regione Piemonte rilancia il “Buono da leggere”, l’iniziativa pensata per avvicinare i giovani alla lettura e sostenere concretamente scuole e famiglie.

Saranno infatti messi a disposizione 3.000 voucher da 10 euro destinati a ragazze e ragazzi tra i 14 e i 21 anni residenti o domiciliati in Piemonte, utilizzabili direttamente tra gli stand della manifestazione nei cinque giorni del Salone.

Accanto a questa misura, viene rafforzato anche il sostegno al mondo scolastico: per le scuole dell’infanzia e primarie sono previsti 10 buoni da 10 euro per classe, mentre per le scuole secondarie di primo e secondo grado ogni studente potrà contare su un voucher dello stesso valore.

Un intervento che punta a rafforzare il rapporto tra giovani e libri, sostenendo la crescita culturale e l’accesso alla lettura. “Il Salone del Libro non è solo una manifestazione: è una infrastruttura culturale strategica per il Piemonte e per l’Italia – sottolinea l’assessore regionale alla Cultura Marina Chiarelli –. Con il Buono da leggere investiamo sui giovani, sulla filiera editoriale e sull’accesso alla cultura, con l’obiettivo di rendere la lettura una possibilità reale per tutti”.

Come funzionano i voucher

Per i giovani tra i 14 e i 21 anni sarà necessario scaricare il buono dalla piattaforma dedicata, presentarsi al punto di ritiro al Salone (Padiglione 4) con documento d’identità e biglietto valido e utilizzare il voucher presso gli editori aderenti, fino a esaurimento. Le scuole piemontesi, invece, potranno richiedere i buoni direttamente al momento della prenotazione della visita attraverso il sistema di biglietteria. Il ritiro sarà a cura di un docente presso lo stand dedicato, sempre al Padiglione 4, nei giorni della visita.

Un investimento sulla cultura del libro

L’iniziativa si inserisce in una strategia più ampia della Regione Piemonte per sostenere la lettura e la filiera editoriale, coinvolgendo librerie, biblioteche e progetti culturali diffusi sul territorio. Tra questi, proseguono programmi come “Nati per leggere”, “Hangar del Libro” e la presenza dei sistemi bibliotecari nell’Arena Piemonte, spazio istituzionale del Salone progettato dalla Fondazione Circolo dei lettori.

E' possibile richiedere il buono sul sito della Regione Piemonte.