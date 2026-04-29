Tra letteratura e territorio: alla Soms un omaggio a Piero Chiara

Sabato 9 maggio alle 17.00 lo Spazio Contemporaneo della Società di Mutuo Soccorso di Domodossola ospita un incontro dedicato agli amanti della letteratura: “Omaggio a Piero Chiara: uno scrittore che ha raccontato un territorio”. L’iniziativa è organizzata dal circolo letterario L’Obelisco in collaborazione con l’associazione Amici di Piero Chiara e l’associazione culturale LetterAltura.

La conferenza si propone come un viaggio nella scrittura di Piero Chiara, a quasi quarant’anni dalla scomparsa, esplorando il suo legame con l’ambiente lacustre e di confine, offrendo uno sguardo privilegiato sulle attività dell’associazione Amici di Premio Chiara. Quest’ultima dal 1996 opera a Varese con importanti iniziative culturali quali il Premio Chiara e il festival del Racconto.

Verranno approfonditi diversi aspetti della vita e dell’opera dell’autore, grazie alle voci autorevoli dello studioso Raffaele Fattalini, dello storico Enrico Rizzi, del rappresentante legale e consigliere dell’associazione Salvatore Consolo e dello scrittore e giornalista Andrea Fazioli. Ad arricchire l’incontro, sono previsti dei momenti di lettura curati da Francesco Giaconia, studente del Lliceo Giorgio Spezia e allievo della scuola di teatro TNT.

Sarà predisposto anche un banco di vendita libri curato dalla Libreria Grossi di Domodossola. L’ingresso è a offerta libera a sostegno delle attività del circolo letterario L’Obelisco.