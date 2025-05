Terza Categoria, domenica partono i playoff

Terminata la stagione regolare del campionato di Terza Categoria con la vittoria della Mergozzese all’ultimo respiro, iniziano domenica i playoff per guadagnarsi un posto in Seconda Categoria.

Il territorio del VCO sarà rappresentato dalla Pregliese e dalla Virtus Crusinallo, che hanno chiuso la stagione regolare rispettivamente al terzo e quinto posto.

Per gli ossolani l’avversario di questo primo turno playoff sarà l’Armeno, formazione ostica che darà sicuramente filo da torcere ai gialloverdi. Mister Lipari ha esperienza da vendere per gestire questo momento topico della stagione, ma dovrà fare a meno del bomber Piroia, alle prese con un infortunio al ginocchio. La Pregliese ha il vantaggio di giocare in casa e di potere accontentarsi di due risultati su tre, ma servirà il massimo impegno per superare il turno. Nelle due sfide di campionato, due vittorie esterne: successo ossolano 3-1 all’andata, vittoria 2-1 dell’Armeno in Ossola al ritorno. Si giocherà al campo di Crevoladossola, fischio d’inizio alle ore 16.

La Virtus Crusinallo, vera outsider di questo campionato, andrà a giocare in casa del San Maurizio, in una sorta di “derby” cusiano. I verdi padroni di casa sono più forti tecnicamente, ma rischiano di subire il contraccolpo psicologico del campionato perso all’ultimo minuto in casa della Pregliese. Gli omegnesi invece non hanno nulla da perdere, e giocheranno sicuramente con la testa più sgombra: risultato dunque non così scontato, ma al San Maurizio può bastare il pareggio. Nella stagione regolare entrambe le gare terminarono con un pareggio: 1-1 a San Maurizio, 2-2 in casa della Virtus.

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari e in caso di ulteriore parità, accederà al secondo turno la Società meglio classificata al termine del campionato.

