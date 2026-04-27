Sacro Monte Calvario, la festa patronale si conclude con il concerto di Santa Croce

Si concluderà con il tradizionale concerto la festa patronale del Santuario del Santissimo Crocifisso del Sacro Monte Calvario di Domodossola. Domenica 3 maggio alle 21.00 la Sala Bozzetti ospita un nuovo appuntamento con la stagione concertistica della Cappella Musicale del Sacro Monte Calvario, nella rassegna “I pomeriggi in concerto”: in scena il Trio Sara, formato da Fernanda Saravalli all’arpa, Massimo Ferraris al clarinetto e Alessandro Ferraris alle percussioni.

Il Duo Sara, composto da Fernanda Saravalli all’arpa e da Massimo Ferraris al clarinetto, che nella vita sono moglie e marito, nato sui banchi di scuola nel 1984, al quale si è aggiunto nel 2008 il figlio Alessandro alle percussioni formando il Trio Sara, vanta ormai oltre quarant’anni di attività, ricoperti spaziando nei più svariati ambienti musicali e nelle più suggestive situazioni, dai concerti aperitivo agli intrattenimenti per conferenze, manifestazioni varie ed inviti in stagione di importanti enti ed associazioni italiane ed estere quali Teatro Carlo Felice di Genova, Teatro Romolo Valli, Teatro Piccolo Regio, Bologna Festival, Università degli studi di Modena, Accademia strumentale “Aldo Bonfanti”, Asti Teatro, Domus artist musicae, Il giglio, Musica 3, Teatro tempo, Gioventù musicale d’Italia, Iniziativa Camt, Camerata Casella, S.I.A.C. (swiss international art center), Ass. Riky Haeltert. Il repertorio del trio copre circa tre secoli di musica, giostrato fra brani originali e molte trascrizioni, essendo la letteratura piuttosto scarsa per tale formazione, comprendente brani in duo, in trio ed esecuzioni solistiche, senza tralasciare qualche proiezione nel repertorio leggero (colonne sonore da film e brani celebri americani dell’immediato dopoguerra).

L’attività concertistica della Cappella Musicale del Sacro Monte Calvario è sostenuta dall’Istituto della Carità – PP. Rosminiani, dall’Ente di Gestione dei Sacri Monti - Riserva Naturale Speciale Regionale del Sacro Monte Calvario, dalla Parrocchia di Calice e la città di Domodossola, con il prezioso contributo della Fondazione Comunitaria del Vco e della Fondazione Crt.