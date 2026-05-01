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Cultura | 01 maggio 2026, 09:37

"Il viaggio oltre la meta": Dino Perrotta racconta la Val Grande

Il 2 maggio al museo di Malesco la presentazione del libro promossa dal Parco Nazionale in collaborazione con il Cai

&quot;Il viaggio oltre la meta&quot;: Dino Perrotta racconta la Val Grande

Sabato 2 maggio alle 17.30, presso il Museo Archeologico della Pietra Ollare di Malesco si terrà la presentazione del libro “Val Grande – Il viaggio oltre la meta” di Dino Perrotta. L’iniziativa è promossa dal Parco Nazionale della Val Grande in collaborazione con il Cai Valle Vigezzo, e si inserisce in un percorso di valorizzazione del territorio e delle sue narrazioni più autentiche. Il volume racconta la Val Grande non solo come luogo geografico, ma come esperienza profonda, capace di andare oltre la dimensione del viaggio tradizionale. Un territorio aspro e affascinante, che diventa spazio di riflessione, scoperta e connessione con la natura più selvaggia e incontaminata. Attraverso parole e immagini, l’autore accompagna il lettore in un percorso che è al tempo stesso fisico e interiore, restituendo tutta la forza e il significato di uno dei contesti naturali più unici del nostro Paese. L’incontro sarà un’occasione per approfondire i temi del libro, dialogare con l’autore e condividere una visione del territorio che unisce cultura, ambiente e identità.

l.b.

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