Domodossola, riqualificati i giardini di via Trieste: completata la prima fase di lavori FOTO

In questi giorni è terminata la prima fase dei lavori di riqualificazione dei giardini pubblici di Via Trieste. L’intervento ha riguardato lo smontaggio dei vecchi giochi, il loro smaltimento, la fornitura ed infine l’installazione di nuovi giochi. L’ammontare dei lavori è stato di € 49.824,80 Iva compresa.

La seconda fase degli interventi, in programma per quest’anno, prevede in particolare la riconversione dell'attuale pista di pattinaggio a rotelle in una moderna area riservata all’utilizzo di monopattini, con anche funzione di “educazione stradale”. Previa livellazione dell’attuale pavimentazione, verrà apposto infatti un tappeto in gomma simulante un circuito stradale.

Inoltre verranno riviste le barriere che delimitano l’area, in modo da garantire gli opportuni standard di sicurezza. Si prevede anche un ulteriore acquisto di nuove attrezzature e la posa di pavimentazioni antitrauma in erba sintetica, oltre alla manutenzione della recinzione perimetrale del parco.

Infine l'Amministrazione sta valutando l'estensione della rete di videosorveglianza cittadina all'interno del parco, subordinatamente alla compatibilità tecnica di collegamento.