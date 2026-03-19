Vigili del fuoco del VCO, concluso il primo corso di primo soccorso per volontari

Si è svolto dal 13 al 16 marzo, presso il comando provinciale dei Vigili del Fuoco del Vco, il primo corso di Tecniche di Primo Soccorso Sanitario (Tpss) rivolto al personale volontario dei distaccamenti del territorio.

All’attività formativa hanno preso parte dodici discenti, supportati da due vigili del fuoco del comando provinciale, istruttori specializzati nel settore. Il corso ha affrontato diversi moduli fondamentali per la gestione delle emergenze, tra cui il soccorso a persone traumatizzate, l’intervento in scenari incidentali con supporto vitale di base e l’utilizzo pratico del defibrillatore.

La formazione si è articolata in una parte teorica in aula e in esercitazioni pratiche sul campo, permettendo ai partecipanti di mettere in pratica le competenze acquisite. Il percorso si è concluso con un esame finale, necessario per certificare la preparazione raggiunta.

L’iniziativa rappresenta un importante passo nella formazione dei volontari, offrendo strumenti utili non solo per la crescita professionale dei vigili del fuoco, ma anche per rafforzare la collaborazione operativa con il personale sanitario durante gli interventi di emergenza.