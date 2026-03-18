Ossola: oltre 2,5 milioni per 16 progetti: dalla casa anziani di Premia alle opere sul territorio

Sono 16 i progetti finanziati in Ossola grazie al Fondo di Sviluppo e Coesione, per un totale di 2,56 milioni di euro, destinati a rafforzare servizi, infrastrutture e qualità della vita nei Comuni montani.

Tra gli interventi più significativi spicca quello di Premia, dove è previsto il completamento della residenza per anziani in località Piazza. Un’opera da oltre 1,14 milioni di euro, che consentirà di trasformare una struttura incompiuta in una moderna residenza assistenziale con 40 posti letto, rispondendo così all’aumento della popolazione anziana e alla crescente richiesta di servizi socio-assistenziali.

Un progetto strategico non solo sul piano sociale, ma anche economico, con una ricaduta occupazionale stimata tra 25 e 30 nuovi posti di lavoro.

Sempre nell’ambito dei servizi alla persona, altri interventi riguardano il rafforzamento delle strutture e delle dotazioni nei Comuni dell’alta Ossola, con particolare attenzione alle aree più periferiche, dove l’accesso ai servizi rappresenta una delle principali criticità.

Accanto al welfare, una parte consistente dei finanziamenti è destinata alla messa in sicurezza del territorio e alla manutenzione delle infrastrutture, con opere su viabilità, spazi pubblici e strutture comunali. Interventi fondamentali in un’area caratterizzata da fragilità idrogeologiche e da una conformazione montana complessa.

Non mancano poi progetti legati alla valorizzazione del territorio e al miglioramento della qualità della vita, con azioni diffuse che puntano a rendere i Comuni più vivibili e attrattivi.

Nel complesso, il piano ossolano si muove lungo una direttrice chiara: rafforzare la resilienza della montagna, contrastare lo spopolamento e garantire servizi adeguati a una popolazione sempre più anziana, mantenendo al contempo opportunità di sviluppo economico locale.