Oltre 9 milioni al Vco dal Fondo di Sviluppo e Coesione: finanziati 64 progetti in 62 Comuni

Sono stati sottoscritti a Verbania, nella sede della Provincia, gli Accordi di Collaborazione tra Regione Piemonte ed enti locali per l’utilizzo del Fondo di Sviluppo e Coesione, che porterà sul territorio del Verbano-Cusio-Ossola oltre 9 milioni di euro destinati a 64 progetti in 62 Comuni.

A firmare gli accordi il presidente della Regione Alberto Cirio e l’assessore al Fondo di Sviluppo e Coesione Marco Vignale, insieme ai sindaci delle Aree Omogenee dell’Ossola e dei Laghi. Presenti anche il sottosegretario regionale Alberto Preioni e il presidente della Provincia Giandomenico Albertella.

La misura, avviata nel 2024, si è caratterizzata per procedure snelle e tempi rapidi, consentendo in diversi casi l’avvio o addirittura la conclusione degli interventi. Tra gli esempi già realizzati, quello del Comune di Pettenasco, dove è stata effettuata la messa in sicurezza e la manutenzione della strada comunale di via Prea Grossa per un importo complessivo di 99 mila euro, di cui quasi 88 mila finanziati dalla Regione.

Nel dettaglio, l’Area Omogenea dell’Ossola, composta da 16 Comuni, ha presentato 16 progetti finanziati con 2,5 milioni di euro (comprensivi di 300 mila euro di premialità). L’Area dei Laghi, con 46 Comuni coinvolti, ha invece ottenuto risorse per 5,9 milioni di euro a sostegno di 48 progetti, anche in questo caso con una quota premiale.

"Grazie alla sottoscrizione odierna portiamo a compimento il patto tra enti locali e Regione sull’utilizzo del Fondo di Sviluppo e Coesione – spiega l’assessore Vignale – una misura che ha portato a 805 comuni piemontesi contributi per 105 milioni di euro, consentendo la realizzazione di quasi 900 progetti. La gestione semplificata degli iter ha permesso, a poco più di un anno dall’avvio, di vedere già i primi interventi conclusi e molti altri in fase avanzata".

Vignale ha inoltre sottolineato la capacità organizzativa dimostrata dal territorio: "Le aree del Verbano Cusio Ossola hanno saputo fare squadra, moltiplicando con risorse proprie l’impatto dei finanziamenti regionali e arrivando a generare opere e servizi per un valore complessivo superiore ai 15 milioni di euro".

Sulla stessa linea il presidente della Regione Alberto Cirio, che ha evidenziato il cambio di approccio nella distribuzione delle risorse: "In questi anni abbiamo voluto superare un’impostazione che privilegiava i grandi Comuni, destinando invece fondi europei e di coesione ai tanti piccoli centri. Grazie a queste risorse possono finalmente realizzare interventi strategici attesi da tempo".

Cirio ha inoltre annunciato nuove opportunità: "Nella prossima programmazione europea 2028-2035 replicheremo questa misura. Entro l’estate attiveremo anche un intervento di completamento per consentire ai Comuni di integrare i finanziamenti già ottenuti e portare a termine le opere avviate".

Il sottosegretario regionale Alberto Preioni ha parlato di attenzione concreta verso i territori: "La Regione Piemonte sostiene progetti condivisi con i Comuni e nati direttamente dalle esigenze locali, offrendo risposte anche alle realtà più periferiche e alle comunità di montagna".

Soddisfazione anche da parte della Provincia. "Oggi è una giornata importante – commenta il presidente Giandomenico Albertella – perché questo percorso dimostra che la collaborazione tra enti è il metodo migliore per sostenere lo sviluppo dei piccoli Comuni. L’Ossola guarda alla resilienza, mentre Cusio e Verbano puntano su attrattività e turismo: insieme rappresentano una strategia concreta per il futuro del territorio".

Gli interventi finanziati, distribuiti tra le diverse aree del Vco, rappresentano così un tassello significativo per lo sviluppo locale, con ricadute su sicurezza, infrastrutture e valorizzazione turistica.