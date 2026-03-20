Giuseppe Zagami nominato presidente della Commissione Rally Aci Sport

Il Verbano-Cusio-Ossola celebra un riconoscimento di prestigio nel panorama nazionale del motorsport: Giuseppe Zagami, presidente dell’Automobile Club Vco e di Aci Vallelunga, è il nuovo presidente della Commissione Rally Aci Sport. La nomina, comunicata dal Presidente dell’Automobile Club d’Italia, Geronimo La Russa, avrà validità fino alla costituzione delle nuove commissioni per settori di attività, prevista dopo il 31 maggio.

Per Zagami si tratta di un incarico di grande responsabilità, che giunge in un momento di transizione per la disciplina rallystica italiana. Il suo ruolo va infatti a colmare il vuoto lasciato dalla prematura scomparsa di Daniele Settimo, figura di riferimento della Commissione, ricordato da tutti per passione, competenza e dedizione.

"Sono onorato ed emozionato di assumere oggi l’incarico di Presidente della Commissione Rally — ha dichiarato Zagami —. Accolgo questa responsabilità con grande senso del dovere, consapevole dell’importanza che il rally ha nella tradizione e nello sviluppo del motorsport italiano".

Il neo presidente ha voluto rendere omaggio al suo predecessore: "Il mio primo pensiero va a Daniele Settimo. La sua scomparsa prematura lascia un grande vuoto umano e sportivo. A lui va il mio ricordo più sincero e il mio impegno a proseguire il lavoro che ha portato avanti con tanta energia".

Zagami ha inoltre delineato la sua visione programmatica: "Assumo questo ruolo con spirito di servizio, con l’obiettivo di lavorare insieme a tutti gli attori del settore — organizzatori, piloti, team, ufficiali di gara e appassionati — per continuare a far crescere il movimento rallystico italiano, valorizzandone la tradizione e guardando con determinazione al futuro".