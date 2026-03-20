Turismo outdoor e infrastrutture: il Gal Laghi e Monti punta sulla valorizzazione del territorio

Valorizzare il territorio attraverso infrastrutture turistiche moderne, accessibili e integrate. È questo l’obiettivo del nuovo bando promosso dal Gal Laghi e Monti, un passo che segna l’evoluzione della strategia avviata negli ultimi mesi e che ora guarda con decisione alla qualità dell’offerta outdoor.

"È il primo vero bando pubblico rivolto agli enti - spiega il presidente Marco Cerutti, sottolineando come l’iniziativa rappresenti una tappa naturale di un percorso più ampio -. Siamo partiti sostenendo le strutture ricettive, come bed and breakfast e piccole realtà dell’ospitalità, e le filiere locali. Ora lavoriamo per migliorare le infrastrutture, che sono fondamentali per rendere il territorio più fruibile e attrattivo”,

L’invito agli enti è chiaro: proporre progetti capaci di valorizzare le risorse esistenti con creatività e visione: “Si possono migliorare, ad esempio, infrastrutture come le vie ferrate che conducono a punti panoramici, ma anche tanti altri elementi del territorio. C’è libertà di inventiva, l’importante è costruire interventi utili e coerenti”.

Un altro elemento chiave riguarda la collaborazione tra amministrazioni. “Ci auguriamo che gli enti facciano rete – aggiunge Cerutti – perché i progetti condivisi, anche a livello sovracomunale, vengono valorizzati. È importante evitare interventi di campanile e puntare su iniziative che siano funzionali all’intero territorio”. L’area interessata è quella del Verbano Cusio Ossola, con l’esclusione di Verbania, e alcuni comuni della provincia di Novara, un ambito ampio che richiede una visione coordinata dello sviluppo turistico.

Nel dettaglio, il bando mette a disposizione 700mila euro per finanziare interventi destinati esclusivamente a soggetti pubblici, come comuni e unioni montane, anche in forma associata. Il contributo copre fino all’80% delle spese ammissibili, con un massimo di 160mila euro per progetto, su investimenti compresi tra 10mila e 200mila euro.

Le risorse sono destinate alla realizzazione e al miglioramento di infrastrutture leggere per il turismo: aree di sosta, punti panoramici, servizi per escursionisti, ma anche adeguamento e messa in sicurezza di itinerari già esistenti, segnaletica e interventi per rendere i percorsi accessibili anche a persone con esigenze specifiche. Non sono invece finanziati nuovi tracciati o lavori di manutenzione ordinaria.

La qualità progettuale sarà determinante per l’assegnazione dei contributi: verranno premiate le proposte integrate con altri interventi, capaci di coinvolgere operatori locali e di migliorare il collegamento con i sistemi di trasporto. È previsto un punteggio minimo per accedere alla graduatoria.

Le domande dovranno essere presentate online attraverso il portale della regione Piemonte entro le ore 18.00 del 29 maggio, corredate da tutta la documentazione tecnica richiesta. Il bando completo e le modalità operative sono disponibili sul sito del Gal Laghi e Monti e sulla piattaforma regionale dedicata allo sviluppo rurale.