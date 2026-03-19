Guardia di Finanza, aperto il concorso per 983 posti

La Guardia di Finanza apre le selezioni per l’ammissione di 983 allievi marescialli al 98° corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti Guardia di Finanza, relativo all’anno accademico 2026/2027. Si tratta di un’importante opportunità per i giovani italiani interessati a intraprendere una carriera nelle forze dell’ordine, con possibilità di specializzazione anche nel contingente di mare.

I posti disponibili comprendono 923 posti per il contingente ordinario, di cui 8 riservati a coniugi, figli superstiti o parenti di secondo grado del personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia deceduto in servizio o per causa di servizio. Altri 60 posti riguardano il contingente di mare, suddivisi tra le specializzazioni “nocchiere abilitato al comando”, “nocchiere”, “tecnico macchine” e “tecnico dei sistemi di comunicazione e scoperta”.

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani che, alla scadenza delle domande – fissata per le ore 12:00 del 23 marzo 2026 – abbiano compiuto il 17° anno di età e non superato il 26° anno, inclusi coloro già alle armi.

La domanda di partecipazione deve essere compilata esclusivamente online sul portale https://concorsi.gdf.gov.it, seguendo la procedura guidata. Per accedere al sistema è necessario essere in possesso di Spid o della Carta d’Identità Elettronica (Cie) tramite il sistema “Entra con Cie”. Una volta registrati, i candidati potranno compilare il modulo online e completare la procedura automatizzata.