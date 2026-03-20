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Scuola | 20 marzo 2026, 15:45

Baceno, aperto il concorso di disegno “Donne erbaiole nelle quattro stagioni”

L'iniziativa, promossa dal comune in collaborazione con l'associazione Streghe di Croveo, si rivolge ai bambini dell'Ossola tra i 6 e gli 11 anni

Baceno, aperto il concorso di disegno “Donne erbaiole nelle quattro stagioni”

È aperta la nuova edizione del concorso artistico “Donne erbaiole nelle quattro stagioni”, promosso dal comune di Baceno in collaborazione con l’associazione Streghe di Croveo e destinato ai bambini delle scuole primarie.

L’iniziativa, rivolta ai bambini dai 6 agli 11 anni residenti o frequentanti le scuole dei comuni ossolani, invita i più piccoli a raccontare attraverso il disegno il legame antico tra le donne e i saperi della natura.

Ogni bambino potrà presentare fino a tre opere grafiche, individuali o di gruppo; il soggetto è libero, purché inedito e coerente con il tema del concorso. La consegna è prevista entro il 31 maggio presso la segreteria del comune di Baceno, accompagnata dal modulo di iscrizione e dalle autorizzazioni per i minorenni.

La giuria – composta da professionisti e rappresentanti della manifestazione Le Streghe della Valle Antigorio – assegnerà tre premi in materiale scolastico del valore di 130, 90 e 70 euro. La premiazione si terrà sabato 25 luglio nel borgo di Croveo, durante l’evento dedicato alle Streghe della Valle Antigorio. Tutte le opere saranno esposte nelle giornate del 25 e 26 luglio nella sala conferenze del paese.

l.b.

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