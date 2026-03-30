Erasmus al liceo Spezia: studenti tra musica, scienza e amicizia con Budapest

Dal 16 al 22 marzo il liceo “Giorgio Spezia” di Domodossola ha ospitato gli studenti dell’Eötvös-Gimnázium di Budapest, nell’ambito del progetto Erasmus dedicato al tema “Il linguaggio oltre le parole”. Protagoniste dell’iniziativa le classi 2BS e 2CS, che avevano già vissuto l’esperienza di mobilità in Ungheria lo scorso novembre.

Il progetto ha esplorato forme di comunicazione alternative, spaziando tra musica, teatro, matematica e scienza, offrendo agli studenti un’esperienza educativa completa e coinvolgente. La settimana è stata caratterizzata da numerose attività, tra cui un’escape room scientifica, osservazioni astronomiche, lezioni di matematica, laboratori musicali e i suggestivi Tableaux Vivants.

Accanto alle attività didattiche, non sono mancati momenti di scoperta del territorio: dalla visita sui luoghi della Repubblica dell’Ossola, con accoglienza in Sala consiliare da parte del sindaco, alla giornata a Milano e alle Isole, fino al laboratorio culinario presso l’istituto alberghiero Rosmini.

Fondamentale è stato anche il valore umano dell’esperienza: gli studenti hanno condiviso il tempo libero, costruendo relazioni di amicizia e facendo vivere ai partner un’autentica esperienza di accoglienza italiana. Importante il contributo delle famiglie, che hanno reso possibili momenti di convivialità e scambio, così come quello dei docenti, protagonisti di un intenso confronto educativo.

Una settimana intensa e significativa, che dimostra come proprio da esperienze come questa possa prendere forma concreta l’idea di Europa.