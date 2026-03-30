Robotica, l’Einaudi Marconi Galletti sul podio alle selezioni RoboCup: due team tra i migliori

Grande soddisfazione per l’Iis Marconi Galletti Einaudi, protagonista alle selezioni territoriali della competizione di robotica promossa da RoboCup Junior Academy Italia, uno degli appuntamenti più rilevanti a livello nazionale per l’innovazione tecnologica e la robotica educativa tra studenti.

A rappresentare l’istituto ossolano sono stati tre team, composti da alunni dei corsi informatico ed elettrico: Mge Super Rescue, Critical Donk e Red Zone Rescue. Al termine di una competizione combattuta e ricca di colpi di scena, Mge Super Rescue, Critical Donk hanno conquistato rispettivamente il secondo e il terzo posto, distinguendosi per competenza tecnica, creatività e grande spirito di squadra. Positiva anche la prova del team Red Zone Rescue, che ha contribuito con impegno e determinazione a rappresentare al meglio la scuola.

La gara si è rivelata particolarmente avvincente: tra prove complesse, regolazioni dell’ultimo minuto e riparazioni effettuate direttamente sul campo, gli studenti hanno dato vita a una sfida spettacolare. Non sono mancati momenti di forte tensione tecnica, con robot smontati, riprogrammati e rimessi in funzione in tempi rapidissimi per tornare subito operativi.

Gli alunni, accompagnati dai docenti Marco Benaglia e Paolo Marotta, hanno affrontato ogni fase con passione e determinazione, mettendo in pratica le competenze acquisite nei laboratori e durante il percorso didattico.

L’esperienza, però, non si ferma qui: a metà aprile i team saranno impegnati nella competizione nazionale, in programma in Sicilia, dove si confronteranno con le migliori squadre provenienti da tutta Italia.