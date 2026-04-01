All’Einaudi Marconi Galletti nasce il primo podcast degli studenti

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Un nuovo progetto prende voce all’Istituto Einaudi Marconi Galletti di Domodossola, dove studenti e docenti hanno realizzato il primo podcast scolastico con l’obiettivo di stimolare creatività e capacità comunicative.

L’iniziativa nasce per offrire ai ragazzi uno spazio innovativo in cui esprimere idee, raccontare storie e condividere passioni, utilizzando uno strumento moderno e sempre più diffuso come quello del podcast. Un’esperienza formativa che unisce competenze tecniche, lavoro di squadra e capacità narrativa.

Protagonista della prima puntata è Francesca Iossi, docente del Liceo Sportivo dell’istituto e presidente di giuria per le gare di bob alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026.

Nel corso della conversazione, Iossi racconta il proprio ruolo, le responsabilità legate alla gestione delle competizioni e l’organizzazione di una manifestazione complessa come le Olimpiadi, offrendo agli studenti e agli ascoltatori uno sguardo privilegiato su un mondo affascinante e spesso poco conosciuto. È possibile ascoltare il podcast al link.