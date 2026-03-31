“Amico cibo", premiati i ragazzi del Vco: creatività e consapevolezza per una sana alimentazione FOTO e VIDEO

Si sono svolte nella mattinata di oggi, martedì 31 marzo, le premiazioni di “Amico cibo”, il concorso promosso dall’associazione Mosaico che ha coinvolto gli alunni delle scuole secondarie di primo grado del territorio del Vco, in particolare gli istituti comprensivi Valtoce di Vogogna, Floreanini di Domodossola, Casetti di Crevoladossola e Galileo Galilei di Gravellona Toce.

Su invito dell’associazione, che si occupa di prevenzione, i ragazzi delle scuole si sono cimentati nella produzione di progetti - video, disegni, depliant, fumetti o qualunque altro tipo di espressione artistica - che avessero come tema principale quello della sana alimentazione. “Avete presentato lavori molto belli - le parole della presidente di Mosaico, Chiara Vicari, rivolgendosi ai ragazzi -. Il concorso segue la linea della nostra associazione, quella della prevenzione: l’alimentazione e lo stile di vita sono mattoni che potete porre come fondamenta per il futuro”.

I ragazzi hanno dunque creato i propri progetti con il sostegno degli insegnanti e del nutrizionista Luca Zanaria, che hanno incontrato nel corso dell’anno scolastico: “L’intento - spiega - è stato quello di rendervi più consapevoli. La consapevolezza su quello che mangiate e sullo sport che fate diventerà sempre più importante per la vostra salute e il vostro futuro”.

A portare il proprio saluto anche i rappresentanti di enti e associazioni che hanno sostenuto il progetto con sponsor e patrocini: il presidente del Kiwanis Club di Domodossola Federico Spinozzi, l’assessore provinciale Gabriella Pelizzari, la professoressa Monica Favro dell’ufficio scolastico provinciale e Michele Marinello in rappresentanza di Domobianca365 e del gruppo Altair, che ha messo a disposizione i premi per le classi vincitrici.

Per l’istituto comprensivo Casetti di Crevoladossola, la classe vincitrice è la 2^A, che ha presentato un video e un cartellone dedicato a sport e alimentazione. Menzione speciale della giuria per la classe 2^ del plesso di Varzo per un lavoro di ricerca dedicato ai prodotti e alle ricette della tradizione ossolana. Il premio per le classi vincitrici è un ingresso gratuito al Parco avventura di Domobianca365.