Notte del Classico a Domodossola: studenti in scena tra mito, teatro e poesia

Domodossola si prepara a vivere una serata speciale in cui il passato dialoga con il presente e la cultura classica torna protagonista. Venerdì 27 marzo, dalle 18.30 alle 21, il Liceo Classico “Giorgio Spezia” parteciperà alla Notte Nazionale del Liceo Classico, un’iniziativa che coinvolgerà in contemporanea quasi 350 scuole in tutta Italia.

Si tratta di un appuntamento ormai consolidato, nato da un’idea del professor Rocco Schembra, oggi ricercatore di Filologia classica all’Università di Torino, e sostenuto dal Ministero dell’Istruzione e dall’Associazione Italiana di Cultura Classica. L’obiettivo è valorizzare il patrimonio umanistico e raccontarlo in modo vivo, aperto e accessibile a tutti.

Protagonisti della serata saranno gli studenti, che porteranno in scena testi e suggestioni del mondo classico e della letteratura attraverso performance teatrali, letture e momenti di riflessione. Un’occasione per riscoprire la forza espressiva della classicità e la sua capacità di parlare ancora oggi.

La Notte Nazionale del Liceo Classico non è soltanto una celebrazione della tradizione, ma un vero e proprio ponte tra generazioni, lingue e culture. Per una sera, la scuola si trasformerà in un laboratorio aperto, dinamico e partecipato, capace di mostrare quanto il pensiero antico sia ancora attuale.