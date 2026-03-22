Uiltrasporti: il Vco rafforza la propria rappresentanza in Piemonte

Si è svolto mercoledì 18 marzo a Torino il congresso regionale della Uiltrasporti Piemonte e Valle d’Aosta, che ha rieletto come segretario generale regionale Orazio Colapietra.

Dopo la relazione di apertura e numerosi e interessanti interventi dei delegati e l’intervento del segretario generale della Uil Piemonte Gianni Cortese, a chiudere i lavori è stato il segretario generale della Uiltrasporti Marco Verzari.

La relazione di apertura ha affrontato i principali nodi che la regione affronta ed ha affrontato in questi ultimi 4 anni per quanto riguarda i trasporti e i servizi. “La mobilità non è solo una movimentazione di merci e di persone, ma rappresenta donne e uomini che garantiscono un diritto e un valore sociale; se un Paese perde la percezione dell’importanza della mobilità, sta perdendo il senso di comunità. Noi dobbiamo ribadire che ci sono dei valori che vanno difesi e tutelati a prescindere dal mercato. Ci sono delle vertenze che non sono solo di un settore o di un territorio, ma sono vertenze che ci riguardano tutti perché hanno alla base i principi basilari della persona.”

Precedentemente il 5 marzo a Sizzano si è svolto il congresso territoriale della Uiltrasporti Piemonte Nord Orientale che ha visto la rielezione di Sergio Manzella a segretario generale, lo stesso Manzella è stato confermato nella segreteria regionale al congresso. Nella nuova segreteria tra gli altri è stato eletto Gian Luca Paratore, unico esponente della provincia del Vco, che a Torino nel congresso regionale è stato inserito nel consiglio. Per la provincia del Vco oltre alla carica di segretario sono stati eletti nell’ esecutivo Gian Luca Barlacchi, Rosario Rodi e Marco Rossi. A tutti loro sono affidate le tematiche dei trasporti su base provinciale e non solo.