Villa Taranto, ingressi gratuiti per tutti i residenti del Vco

A partire da mercoledì 25 marzo, i giardini botanici di Villa Taranto di Verbania aprono le porte gratuitamente, in alcune date selezionate, a tutti i residenti della provincia del Verbano Cusio Ossola. Si tratta di un’iniziativa promossa dal comune di Verbania in collaborazione con diversi comuni del Vco, per promuovere il turismo in provincia e le bellezze del territorio.
I residenti del Vco potranno accedere gratuitamente ai giardini nelle seguenti date: 25 marzo, 13 aprile, 11 maggio, 15 giugno, 13 luglio, 10 agosto, 14 settembre, 12 ottobre. All’ingresso del parco sarà sufficiente mostrare un documento d’identità che provi la residenza in uno dei comuni della provincia.
Per i residenti nel comune di Verbania, l’ingresso sarà gratuito anche l’8 maggio, in occasione della festa patronale di San Vittore.