Zone del silenzio, incontro a Verbania con i comuni della Provincia

Un momento di confronto per approfondire un tema destinato ad avere ricadute concrete sui territori. È quello in programma il 24 marzo alle ore 17 alla sala Ravasio della Provincia, al Tecnoparco del Lago Maggiore di Verbania, dedicato alle cosiddette “zone del silenzio” individuate da Regione Piemonte con il supporto tecnico-scientifico di Arpa Piemonte.

L’iniziativa è rivolta ai sindaci del territorio, chiamati a esprimersi entro il 30 aprile nell’ambito del procedimento di individuazione delle aree silenziose in aperta campagna, come previsto dalla normativa nazionale. Un passaggio importante, perché in assenza di riscontri – anche negativi – da parte delle amministrazioni comunali, sarà la Regione a procedere autonomamente con la definizione delle aree potenzialmente delimitabili.

L’incontro ha l’obiettivo di illustrare nel dettaglio i criteri tecnici e normativi alla base delle “zone del silenzio”, ma anche di analizzarne gli effetti concreti sui territori. In particolare, saranno valutate le possibili ricadute su attività economiche, pianificazione urbanistica, mobilità e servizi pubblici.

Non solo: il tavolo servirà anche a raccogliere osservazioni e istanze direttamente dai Comuni, con l’intento di arrivare a definire linee strategiche condivise a livello provinciale, capaci di tenere insieme tutela ambientale e sviluppo locale.

Per favorire la partecipazione, sarà possibile seguire l’incontro anche da remoto. Le amministrazioni interessate potranno inoltre inviare eventuali richieste di chiarimento o approfondimento entro il 23 marzo agli uffici provinciali.