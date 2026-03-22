I dati sui Comuni del Vco del Referendum: Verbania guida tra i centri maggiori, Omegna supera Domodossola

Urne aperte oggi e domani anche nel Verbano Cusio Ossola per il referendum costituzionale confermativo sulla riforma della giustizia. Alle ore 12, secondo la prima rilevazione ufficiale, in provincia ha votato il 16,96% degli aventi diritto.
Guardando ai tre principali centri del territorio, il dato più alto si registra a Verbania, dove alle 12 l’affluenza ha raggiunto il 18,32%. Segue Omegna con il 17,60%, mentre a Domodossola la percentuale si ferma al 16,44%. Numeri che fotografano una partecipazione piuttosto sostenuta già nella prima parte della giornata elettorale, con Verbania davanti agli altri due maggiori comuni del Vco.
Tra tutti i comuni della provincia, il dato più alto alle 12 è quello di Oggebbio, dove ha votato il 26,92% degli aventi diritto. All’estremo opposto c’è invece Trasquera, fanalino di coda della rilevazione mattutina con il 7,64%.
I seggi resteranno aperti oggi fino alle 23 e riapriranno domani dalle 7 alle 15. Alla chiusura delle urne inizierà quindi lo scrutinio.