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Politica | 22 marzo 2026, 14:25

I dati sui Comuni del Vco del Referendum: Verbania guida tra i centri maggiori, Omegna supera Domodossola

Nel Verbano Cusio Ossola ha votato il 16,96% degli aventi diritto: Oggebbio il comune con l’affluenza più alta, Trasquera quello con il dato più basso

Urne aperte oggi e domani anche nel Verbano Cusio Ossola per il referendum costituzionale confermativo sulla riforma della giustizia. Alle ore 12, secondo la prima rilevazione ufficiale, in provincia ha votato il 16,96% degli aventi diritto.

Guardando ai tre principali centri del territorio, il dato più alto si registra a Verbania, dove alle 12 l’affluenza ha raggiunto il 18,32%. Segue Omegna con il 17,60%, mentre a Domodossola la percentuale si ferma al 16,44%. Numeri che fotografano una partecipazione piuttosto sostenuta già nella prima parte della giornata elettorale, con Verbania davanti agli altri due maggiori comuni del Vco.

Tra tutti i comuni della provincia, il dato più alto alle 12 è quello di Oggebbio, dove ha votato il 26,92% degli aventi diritto. All’estremo opposto c’è invece Trasquera, fanalino di coda della rilevazione mattutina con il 7,64%.

I seggi resteranno aperti oggi fino alle 23 e riapriranno domani dalle 7 alle 15. Alla chiusura delle urne inizierà quindi lo scrutinio.

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Redazione

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