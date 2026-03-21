Giornate Fai di primavera, Villa Biraghi apre le porte al pubblico

Anche il borgo medievale di Vogogna partecipa alle Giornate Fai di Primavera, durante le quali i tesori del Fai (Fondo Ambiente Italiano) aprono le porte ai visitatori. Sabato 21 e domenica 22 marzo dalle 10.00 alle 18.00 a Vogogna sarà visitabile Villa Biraghi (in piazza Pretorio 6).

L’ingresso è a offerta libera e non è necessaria la prenotazione. Chi fosse interessato può iscriversi al Fai direttamente in loco. Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’indirizzo vco@delegazionefai.fondoambiente.it.