L'Italia ha acquistato dalla Svizzera armi per 62 milioni di franchi

‘’Nel 2025 le imprese svizzere hanno esportato materiale bellico in 64 Paesi per un totale di 948,2 milioni di franchi, facendo registrare un aumento di quasi il 43 % rispetto all’anno precedente. Questa cifra corrisponde a una quota dello 0,21 % delle esportazioni complessive di merci dell’economia svizzera. I cinque maggiori acquirenti sono stati la Germania, che ha ricevuto materiale per un valore di 386,4 milioni di franchi, seguita dagli Stati Uniti con 94,2 milioni, dall’Ungheria con 63,4 milioni, dall’Italia con 62,2 milioni e dal Lussemburgo con 47,4 milioni’’.

Lo scrive la Segreteria di Stato dell’economia (Seco), ufficio che ha dato anche le autorizzazioni alla vendita del materiale. Le esportazioni di materiale bellico dalla Svizzera hanno fatto registrare un aumento ancora più marcato rispetto al 2024 (+43 %), attestandosi a 948,2 milioni di franchi.