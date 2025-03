Piemonte protagonista nel bando per guida turistica: oltre 1.100 candidature

Il bando per l’esame di abilitazione alla professione di guida turistica si è concluso con un totale di 29.228 candidature, confermando l’alto interesse per una professione che ha l’obiettivo di valorizzare il patrimonio culturale e turistico del nostro Paese. Tra le regioni che hanno risposto con maggiore partecipazione, il Lazio, la Campania e la Sicilia hanno registrato numeri impressionanti, ma il Piemonte si è difeso egregiamente con ben 1.134 domande.

Questo bando si inserisce all’interno di una riforma attesa da oltre dieci anni, che punta a garantire un processo di selezione rigoroso per assicurare il merito e la qualità nelle guide turistiche. Il Piemonte, regione ricca di storia, cultura e paesaggi mozzafiato, ha sempre giocato un ruolo fondamentale nel panorama turistico italiano. Il numero significativo di candidature conferma l’alta preparazione e la passione di chi vuole entrare a far parte di questo settore strategico per l’economia regionale.

L’esame di abilitazione prevede un esame rigoroso, che non solo valuterà la conoscenza storica e culturale dei candidati, ma anche le loro capacità di comunicazione e di gestione del flusso turistico, temi che sono importanti per garantire esperienze memorabili ai visitatori.

Le autorità turistiche locali, così come gli operatori del settore, attendono con fiducia i risultati di questa selezione, poiché nuove guide turistiche qualificate possono contribuire in maniera significativa alla valorizzazione dei territori piemontesi, dai capolavori architettonici di Torino alle bellezze naturali delle Alpi.

L’esame rappresenta quindi un’opportunità per tutti coloro che vogliono approfondire la propria passione per il turismo, ma anche per chi vede nella valorizzazione del patrimonio una via per la crescita economica e culturale della regione.