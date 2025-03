Ancora pochi giorni per visitare la mostra "Cuore di pietra" a Palazzo San Francesco

Restano ancora pochi giorni per visitare la mostra “Cuore di pietra”, allestita a Palazzo San Francesco a Domodossola e promossa dal Kiwanis Club cittadino con il gruppo Tosco Marmi per sostenere i programmi di contrasto al bullismo nelle scuole del territorio. L’esposizione rimarrà aperta fino a domenica 30 marzo, dal giovedì alla domenica dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00.

“Cuore di pietra” riunisce le opere di venti artisti locali, tutte accomunate da un tema principale: l’importanza della pietra per il territorio del Verbano Cusio Ossola. Ogni artista espone due opere, che ha donato al Kiwanis Club.

Come di consueto, anche in quest’ultima settimana di esposizione alcuni degli artisti saranno presenti a Palazzo San Francesco per affiancare il pubblico durante la visita. Nella mattinata di giovedì 27 marzo sarà presente Mariangela Alessi, mentre venerdì 28 marzo nel pomeriggio ci sarà Giulio Adobati. Sabato 29 marzo Ornella Pelfini sarà presente tutto il giorno, Mariangela Alessi solo al mattino. Infine, domenica 30 marzo Michela Mirici Cappa sarà alla mostra tutto il giorno.