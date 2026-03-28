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Associazioni | 28 marzo 2026, 16:42

Uova e colombe solidali UGI: un gesto concreto per aiutare i progetti

Ancora disponibili nel negozio solidale di Villadossola: il ricavato sostiene gli alloggi per le famiglie

Uova e colombe solidali UGI: un gesto concreto per aiutare i progetti

C’è ancora tempo per fare un gesto di solidarietà in vista della Pasqua. Nel negozio solidale di Villadossola sono infatti ancora disponibili alcune uova e colombe UGI, il cui ricavato contribuirà a sostenere importanti progetti dell’associazione.

In particolare, la campagna pasquale, insieme a quella natalizia, è fondamentale per coprire le spese dei due alloggi gestiti dall’associazione, destinati alle famiglie che affrontano momenti difficili.

L’invito è a passare in negozio, dove oltre ai prodotti solidali si possono trovare anche tante creazioni artigianali, cioccolatini UGI e altre idee regalo. Un’occasione per unire un pensiero dolce a un aiuto concreto.

Redazione

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