"Ventun artisti per un dono": a Villadossola l’arte sostiene l’Ugi

Sarà inaugurata domani, domenica 22 marzo, la mostra “Arte per Ugi - Ventun artisti per un dono”, allestita al centro culturale La Fabbrica di Villadossola. L’esposizione, proposta dall’associazione Ossola Amica dell’Ugi e dal Kiwanis Club di Domodossola, rientra nel ricco calendario del Marzo Kiwaniano ed è nata con l’obiettivo di sostenere un progetto benefico.

La mostra prevede infatti la presenza di ventuno artisti locali (e non solo), che hanno scelto di donare una propria opera a Ossola Amica dell’Ugi. Tutte le opere in mostra potranno essere acquistate dal pubblico e l’intero ricavato della vendita darà destinato ai progetti dell’Unione Genitori Italiani contro il tumore dei bambini e, in particolare, al sostegno delle stanze che accolgono le famiglie dei piccoli pazienti costretti a lunghi periodi di cura presso l’ospedale Regina Margherita di Torino.

L’inaugurazione è in programma il 22 marzo alle 17.00; la mostra rimarrà aperta fino al 6 aprile. Questi gli artisti che esporranno le proprie opere: Giulio Adobati, Mariangela Alessi, Roberto Antonello, Tiziano Corzani, Carola De Antoni, Gisberto Fontara, Ettore Ghinassi, Gaetano Griggi, Emanuela Mezzadri, Michela Mirici Cappa, Sebastiano Parasiliti, Ugo Pavesi, Ornella Pelfini, Franco Picchetti, Michele Scaciga, Alberto Secci, Carlo Solfrini, Giorgio Stefanetta, Ornella Stefanetti, Peppino Stefanoni e Miriana Bono.