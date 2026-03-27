 / Associazioni

Associazioni | 27 marzo 2026, 08:55

Cai di Villadossola in assemblea sabato 28

Per analizzare tesseramenti, attività svolte e il bilancio consuntivo 2025.

Cai di Villadossola in assemblea sabato 28

Cai di Villadossola  in assemblea sabato 28 marzo. I soci sono convocati alle ore 18 nella sede di via Boccaccio per l’assemblea ordinaria che farà un’analisi della sezione villadossolese: dall’andamento dei tesseramenti  al resoconto delle attività svolte nel 2025, sino dal bilancio consuntivo 2025.

re.ba.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MARZO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore