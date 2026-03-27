Cai di Villadossola in assemblea sabato 28 marzo. I soci sono convocati alle ore 18 nella sede di via Boccaccio per l’assemblea ordinaria che farà un’analisi della sezione villadossolese: dall’andamento dei tesseramenti al resoconto delle attività svolte nel 2025, sino dal bilancio consuntivo 2025.
In Breve
venerdì 27 marzo
giovedì 26 marzo
martedì 24 marzo
lunedì 23 marzo
sabato 21 marzo
venerdì 20 marzo
Che tempo fa
Rubriche
Accadeva un anno fa
Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MARZO?