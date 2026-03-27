Coldiretti Piemonte: la multifunzionalità agricola strumento di resilienza per i giovani

Vent’anni di Oscar Green e oltre vent’anni della legge di orientamento. Un binomio che ha permesso alle imprese agricole di trasformare, vendere direttamente e creare nuove opportunità economiche nei territori. Uno strumento utilizzato fin da subito dai giovani che hanno saputo con l’innovazione rafforzare la resilienza delle loro realtà. E’ quanto è emerso in occasione della premiazione nazionale Oscar Green, a Roma, dove il segretario generale di Coldiretti, Vincenzo Gesmundo, ha evidenziato come, se oggi possiamo celebrare vent’anni di Oscar Green, è anche grazie alla legge di orientamento che ha aperto la strada alla multifunzionalità.

“In un momento di grande incertezza internazionale, continuare a investire nel settore agricolo significa costruire resilienza economica, sociale e alimentare – spiegano Cristina Brizzolari, Presidente di Coldiretti Piemonte e Bruno Rivarossa, Delegato Confederale -. La multifunzionalità ha modernizzato il settore primario mettendo al centro il cibo. E’ avvenuta una vera rivoluzione che ha consentito alle imprese agricole di diversificare il reddito, di valorizzare le produzioni locali e di rafforzare il legame con il territorio. Innovazione e capacità di integrare attività diverse sono elementi fondamentali per garantire futuro alle aziende e opportunità ai giovani. La multifunzionalità, quindi, rappresenta una leva strategica per lo sviluppo sostenibile, l'innovazione e il presidio del territorio”.