Successo per la fiera del libro per bambini del Kiwanis: premiati i vincitori del concorso FOTO

Nel pomeriggio di oggi è tenuta la premiazione del concorso letterario dedicato all’infanzia, momento conclusivo di una manifestazione che ha riscosso grande partecipazione e apprezzamento. Le opere in gara sono state valutate da una giuria composta da esponenti del Kiwanis, del mondo della cultura, dell’educazione e dell’informazione. Il primo premio è stato offerto dal Kiwanis Club Oberwallis, mentre ulteriori riconoscimenti sono stati messi a disposizione da DomoBianca365.

A tracciare un bilancio dell’iniziativa è stato il presidente del Kiwanis Club Domodossola, Federico Spinozzi: "Siamo alla conclusione della nostra fiera del libro per bambini, chiusa con le premiazioni. È stato un grandissimo successo: hanno partecipato 27 autori e non è facile raccogliere così tante opere per la fascia 0-6 anni, dove l’editoria è più limitata. Il livello dei libri era altissimo: è stato difficile valutare, tanto che per me erano tutti da primo posto. Siamo felici e speriamo di organizzare una nuova edizione, continuando anche il rapporto con i nostri amici svizzeri, che hanno voluto essere presenti a tutti i costi".

Soddisfazione condivisa anche dai partner dell’iniziativa. Federico Sciagata, in rappresentanza di DomoBianca365, ha sottolineato: "Ci piace essere partecipi per il territorio e siamo felici di sostenere una realtà come il Kiwanis".

Parole di apprezzamento anche da Vanda Cecchetti, presidente della Pro Loco di Domodossola: "Siamo felici che sul territorio nascano tante idee nuove. La collaborazione è un segnale importante e motivo di orgoglio, perché crea sinergie e permette di valorizzare ambienti preziosi. Sono grata di essere coinvolta".

Per quanto riguarda il concorso, il terzo posto è andato a Cosetta Zanotti con “Una storia senza né capo né coda”, il secondo a Veronica Spataro con “Il Pidro”. A conquistare il primo premio sono state Elisa Vincenzi e Ilaria Braiotta con l’opera “Il mio posto nel mondo (con te)”.

L’intera manifestazione si inserisce nel progetto “Marzo Kiwaniano”, promosso dal Kiwanis Club Domodossola in gemellaggio con il Kiwanis Club Oberwallis, con il patrocinio del Distretto Turistico dei Laghi, della Provincia del Verbano Cusio Ossola e delle città di Domodossola e Villadossola, e la collaborazione della Pro Loco di Domodossola. Un’iniziativa che conferma la vitalità culturale del territorio e l’attenzione verso i più piccoli.