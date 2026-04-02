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Attualità | 02 aprile 2026, 17:47

Donati dallo Chef Antonino Cannavacciuolo colombe pasquali agli operatori sanitari del Vco

Un gesto di gratitudine per chi, negli ospedali e nei servizi territoriali di Omegna, Verbania e Domodossola, lavora anche durante le festività

Donati dallo Chef Antonino Cannavacciuolo colombe pasquali agli operatori sanitari del Vco

In occasione della Pasqua di Resurrezione, lo Chef Antonino Cannavacciuolo ha voluto esprimere il suo sostegno agli operatori sanitari del Verbano Cusio Ossola, donando colombe pasquali all’Azienda Sanitaria Locale e al Centro Ortopedico di Quadrante.

Le dolci donazioni sono state consegnate al personale impegnato quotidianamente negli ospedali di Omegna, Verbania e Domodossola, oltre che nei servizi territoriali, come segno di riconoscenza per il lavoro svolto a favore dei pazienti, anche durante le festività.

Le Direzioni Generali dell’Al Vco e del Centro Ortopedico di Quadrante, insieme a tutti gli operatori, hanno ringraziato lo Chef Cannavacciuolo per il “dolce” pensiero e per la vicinanza dimostrata ai professionisti impegnati nella cura e nell’assistenza

comunicato stampa a.f.

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