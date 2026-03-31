''Un utilizzo pubblico per gli ex uffici della Sisma''

Uffici ex Sisma, come utilizzarli? Nel lento procedere della bonifica dell’ex Sisma a Villadossola, sono rimasti in piedi solo alcuni pezzi dello stabilimento: gli ex uffici e la parte dei capannoni verso la ferrovia Domodossola-Novara.

E' degli ex uffici, che si affacciano su via Sempione, vicino all’Ovesca, che si è parlato in consiglio comunale.

Mauro Ferrari, capogruppo di Uniti per Villa, ha fatto riferimento al contatto avuto giorni fa con Gianmaria Zanni, direttore operativo del Gruppo energetico del gruppo Beltrame. La società vicentina è proprietaria dell'ex Sisma, dove ha in previsione la realizzazione di un grande parco fotovoltaico. Nei contatti tra Zanni e la minoranza consiliare di Villadossola, è stata posta l’ipotesi di un utilizzo 'pubblico' della palazzina. ‘’Abbiamo chiesto se potesse essere ceduta al Comune, magari per farne un centro museale’’ ha detto Ferrari.

La discussione è aperta. L’assessore Maurizio Romeggio ha affermato che la settimana prossima ci sarà un incontro con la proprietà. L’assessore ha detto che in passato ‘’mai si è parlato della palazzina, anche perché il centro museale è in via di realizzazione a La Fabbrica. Beltrame ha sempre detto che gli ex uffici li avrebbero voluti usare loro , comunque a giorni parleremo anche degli uffici’’.