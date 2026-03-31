Servizio Civile Universale a Domodossola: ancora pochi giorni per candidarsi

Mancano pochi giorni alla chiusura del bando per il Servizio Civile Universale, che coinvolge anche il territorio del Verbano Cusio Ossola con opportunità concrete per i giovani tra i 18 e i 28 anni. A Domodossola è disponibile un posto presso il Centro Solidarietà e Sussidiarietà Servizi per il Territorio. La scadenza per candidarsi è fissata alle 14.00 dell’8 aprile: il percorso ha una durata di 12 mesi, con un impegno medio di 25 ore settimanali e un compenso mensile di 519,47 euro.

Il progetto si sviluppa a stretto contatto con il territorio ossolano e punta a rafforzare il ruolo dei giovani nei processi di partecipazione locale. I volontari saranno coinvolti nella progettazione e realizzazione di laboratori nelle scuole, lavorando su contenuti educativi attraverso strumenti dinamici come giochi e presentazioni. Parallelamente, prenderanno parte all’organizzazione di eventi e attività pubbliche, curando l’accoglienza, la gestione degli stand informativi e la raccolta di testimonianze utili a raccontare il lavoro delle associazioni.

Una parte centrale dell’esperienza riguarda la comunicazione digitale: dalla costruzione di piani editoriali per i social alla produzione di contenuti come reel, stories e podcast, fino all’analisi dei dati di interazione. Il percorso prevede inoltre il coinvolgimento diretto nei tavoli di animazione territoriale, dove i volontari potranno contribuire al confronto tra enti e istituzioni, portando il punto di vista dei giovani under 30. Tra le attività anche la somministrazione di questionari, l’analisi dei risultati e la redazione di report per individuare bisogni e criticità del territorio.

L’esperienza è accompagnata da formazione e tutoraggio e permette di acquisire competenze operative, comunicative e organizzative, con ricadute concrete anche sul piano professionale. Un’occasione per misurarsi con progetti reali, costruire relazioni e orientarsi nel mondo del lavoro partendo da un impegno sul campo.

Per presentare domanda è necessario essere in possesso dello Spid e accedere alla piattaforma dedicata al Servizio Civile Universale, compilando la candidatura online entro la scadenza prevista. Per informazioni e supporto è possibile contattare Vol.To al numero 331.6798109, anche via WhatsApp, oppure consultare la pagina: https://volontariatotorino.it/servizio-civile-universale/.