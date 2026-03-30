Al via i primi interventi di recupero del parco di Villa Renzi Cesconi

Prosegue il lungo percorso di recupero e valorizzazione di Villa Renzi Cesconi di Crevoladossola, uno degli immobili storici più significativi del territorio. Dopo gli interventi già avviati sull’edificio il comune ha deciso di mettere mano anche al grande parco che circonda il complesso, con l’obiettivo di renderlo più accessibile e di preservarne il valore storico e paesaggistico.

Nei giorni scorsi, infatti, l’amministrazione ha ufficialmente affidato ad uno studio specializzato l’incarico per la progettazione esecutiva e la direzione del primo lotto di lavori dedicato al parco, con un investimento di circa 40mila euro.

Il recupero del parco rappresenta un tassello importante nel progetto complessivo di riqualificazione della villa, che l’amministrazione comunale immagina come futura sede municipale. La Soprintendenza aveva già espresso parere favorevole all’intervento, rilasciando nel dicembre 2025 l’autorizzazione necessaria. Il progetto del parco si affianca infatti ai lavori già in corso sul corpo principale della villa, dove è in fase di realizzazione il terzo lotto, dedicato al recupero dei piani superiori e del sottotetto. L’obiettivo dichiarato è quello di restituire alla comunità un bene storico pienamente fruibile, sia negli spazi interni sia nelle aree esterne.