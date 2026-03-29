Riccardo Maini incanta Lugano: al via il “From the Valleys Piano Tour 2026”

È partita da Lugano la nuova avventura musicale di Riccardo Maini. Giovedì 26 marzo, il giovane pianista vigezzino si è esibito al Lugano Music Festival, ospite della Tiziano Rossetti International Music Academy, per il concerto di apertura del “From the Valleys Piano Tour 2026”.

Un debutto significativo per il tour che accompagnerà Maini nei prossimi mesi in diverse città, con un repertorio interamente dedicato alle sue composizioni. A Lugano, infatti, l’artista ha proposto brani originali tratti dai suoi lavori, tra cui “Love and Elements” e “Valleys”, offrendo al pubblico uno spaccato del suo percorso creativo, tra suggestioni pianistiche e ricerca personale.

Nato a Domodossola nel 1996 e cresciuto in Valle Vigezzo, Maini ha iniziato lo studio del pianoforte a soli sette anni sotto la guida del maestro Roberto Olzer. Nel corso degli anni ha preso parte a importanti rassegne, come il Concorso Internazionale di esecuzione pianistica di Atri-Teramo e l’International Piano Competition “La Palma d’Oro” di San Benedetto del Tronto, costruendo passo dopo passo il proprio percorso artistico.

La sua formazione lo ha portato a conseguire certificazioni presso il Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano e il Conservatorio di Novara, oltre a frequentare l’“Educational Music Academy” del maestro Roberto Cacciapaglia, dedicata ai giovani compositori. Nel 2018 ha pubblicato il suo primo album autoprodotto, “Dreaming The Universe”, il cui spartito è stato successivamente selezionato per essere conservato nella biblioteca della UCLA, riconoscimento di rilievo internazionale.

Il concerto di Lugano rappresenta solo la prima tappa del nuovo tour: sono già previste altre date, sempre in Svizzera, mentre l’artista invita a seguire aggiornamenti attraverso i suoi canali ufficiali. Parallelamente, Maini è al lavoro anche su nuovi progetti discografici, con l’uscita imminente di brani inediti sia per pianoforte solo sia per il suo side project elettronico “Orygyn”.