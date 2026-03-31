Pensioni di aprile, pagamenti al via dal 1° del mese negli uffici postali

Poste Italiane comunica che le pensioni del mese di aprile saranno in pagamento a partire da mercoledì 1° in tutti gli uffici postali.

Dalla stessa data, gli importi saranno disponibili anche per i titolari di Libretto di Risparmio, Conto BancoPosta o Postepay Evolution che hanno scelto l’accredito. I possessori di carta di debito collegata ai conti o libretti e di Postepay Evolution potranno quindi prelevare direttamente dagli Atm Postamat, evitando di recarsi allo sportello.

Per chi utilizza la carta di debito associata al proprio conto o libretto è inoltre prevista una polizza assicurativa gratuita, che garantisce un risarcimento fino a 700 euro all’anno in caso di furto di contante nelle due ore successive al prelievo, sia presso gli sportelli postali sia dagli Atm Postamat.

Per ridurre i tempi di attesa, Poste Italiane invita i pensionati, quando possibile, a recarsi negli uffici in tarda mattinata o nel pomeriggio, preferendo i giorni successivi ai primi del mese.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito di Poste Italiane o contattando il numero dedicato 06 45263322.