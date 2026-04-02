Maltrattamenti e lesioni: 46enne allontanato dalla casa familiare

Nella serata del 30 marzo, i carabinieri della stazione di Villadossola hanno dato esecuzione alla misura precautelare dell’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare nei confronti di un cittadino di origini straniere di 43 anni, ritenuto responsabile dei reati di maltrattamenti contro familiari, lesioni personali aggravate, minaccia aggravata e porto di oggetti atti ad offendere.

L’intervento è scaturito a seguito di una segnalazione giunta al numero di emergenza 112 per una violenta lite in corso. Giunti tempestivamente sul posto, i militari hanno accertato che l’uomo, giunto dalla Germania per trascorrere le festività pasquali con la famiglia, in uno stato di forte alterazione dovuto all'abuso di sostanze alcoliche, aveva assunto un comportamento aggressivo nei confronti della moglie e della figlia minacciandole e procurandogli lesioni poi refertate presso il Dea di Domodossola.

L’uomo, inizialmente allontanatosi a bordo della propria vettura prima dell’arrivo della pattuglia, è stato intercettato poco dopo dai carabinieri in una via limitrofa e condotto presso gli uffici della compagnia di Domodossola.

Le vittime, dopo le prime cure, sono state ospitate presso la "Stanza Rosa" dell’ospedale, struttura protetta dedicata alle vittime di violenza di genere. Alla luce dei gravi fattori di rischio emersi, l’autorità giudiziaria ha disposto l’allontanamento immediato dell’indagato e il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalle persone offese.

