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Cronaca | 21 maggio 2026, 18:55

Tragedia della teleferica di Calasca: assolto il concessionario, condanna a otto mesi per Baldacci

Il gup di Verbania ha assolto Damiano Brega per la morte di Margherita Lega, precipitata nel vuoto nel luglio 2024. Condannato l’uomo che azionò il palorcio, mentre per il terzo imputato si tornerà in aula il 16 giugno.

Tragedia della teleferica di Calasca: assolto il concessionario, condanna a otto mesi per Baldacci

Assolto perché il fatto non costituisce reato Damiano Brega, difeso dagli avvocati Maria Grazia Medali e Carlo Ruga Riva, il titolare della concessione della teleferica palorcio di Calasca Castiglione, dove il 4 luglio del 2024 perse la vita Margherita Lega, quarantunenne trentina, che stava caricando i bagagli della famiglia per una vacanza in una comunità rigenerativa all’alpe Drocala. La teleferica era stata azionata da monte e la donna era precipitata nel vuoto davanti al marito e ai figli piccoli.  Condannato a 8 mesi Franco Baldacci, difeso dall’avvocato Marcello Bologna: è l’uomo che azionò il palorcio da monte, da una posizione dalla quale non poteva vedere la donna a valle.

Per entrambi il pm Nicola Mezzina aveva chiesto un anno e quattro mesi. Le motivazioni arriveranno in novanta giorni.

Per l’assoluzione di Brega gli avvocati Medali e Ruga Riva esprimono soddisfazione. Il gup Rosa Maria Fornelli ha poi invece respinto la richiesta di patteggiamento a un anno e 4 mesi del terzo imputato, Marco Bertaglia, presidente dell’associazione Comunità Rigenerative, difeso dall’avvocato Paolo Ricci, invitando il pm a riformulare il capo d'imputazione, rimuovendo l'aggravante contestata riguardante la violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Per lui la prossima udienza si terrà il 16 giugno.

Red. Vb

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