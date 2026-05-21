Treni fermi tra Briga e Domodossola: traffico ferroviario interrotto per danni ai binari

È interrotto il traffico ferroviario tra Briga e Domodossola a causa di un danno ai binari. Il blocco, segnalato nella giornata di oggi, interessa le linee per Eurocity, Interregionali e Regionali e al momento non è stata comunicata una tempistica per il ripristino della circolazione.

Secondo quanto riportato nell’avviso ufficiale, nessun treno sta attualmente circolando sulla tratta interessata. Per garantire i collegamenti sono stati attivati bus sostitutivi, ma ai viaggiatori viene raccomandato di prevedere possibili attese e rallentamenti negli spostamenti.

La durata dell’interruzione è stata definita “indeterminata”, mentre i tecnici sono al lavoro per verificare l’entità del danno e consentire il ritorno alla normalità nel più breve tempo possibile.

Ulteriori aggiornamenti sulla situazione ferroviaria saranno disponibili attraverso i canali ufficiali e il servizio live ticker dedicato alla circolazione ferroviaria internazionale.