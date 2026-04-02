Crodo, un nuovo ambulatorio per i medici di base

A Crodo apre un nuovo ambulatorio per i medici di base, frutto di una recente ristrutturazione promossa dal Comune. La nuova sede è stata allestita negli spazi adiacenti alla palestra, nell’aula che fino a poco tempo fa ospitava le lezioni di arte della scuola media.
Gli spazi sono stati completamente adattati alle esigenze sanitarie, garantendo funzionalità e piena accessibilità a tutti i cittadini. Rispetto alla vecchia sede, il nuovo ambulatorio offre anche un ampio parcheggio, facilitando l’arrivo dei pazienti. Gli orari di ricevimento dei medici restano invariati.