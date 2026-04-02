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Sanità | 02 aprile 2026, 09:00

Crodo, un nuovo ambulatorio per i medici di base

Il Comune ha ristrutturato e adattato gli spazi accanto alla palestra, garantendo accessibilità, funzionalità e un ampio parcheggio

Crodo, un nuovo ambulatorio per i medici di base

A Crodo apre un nuovo ambulatorio per i medici di base, frutto di una recente ristrutturazione promossa dal Comune. La nuova sede è stata allestita negli spazi adiacenti alla palestra, nell’aula che fino a poco tempo fa ospitava le lezioni di arte della scuola media.

Gli spazi sono stati completamente adattati alle esigenze sanitarie, garantendo funzionalità e piena accessibilità a tutti i cittadini. Rispetto alla vecchia sede, il nuovo ambulatorio offre anche un ampio parcheggio, facilitando l’arrivo dei pazienti. Gli orari di ricevimento dei medici restano invariati.

a.f.

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