Asl Vco, si cercano sette nuovi pediatri

L’Asl del Vco ha pubblicato un nuovo avviso di mobilità volontaria per rafforzare l’organico dei reparti di pediatria. L’azienda ha infatti avviato la procedura per coprire sette posti di dirigente medico, rivolgendosi al personale già in servizio a tempo indeterminato presso il Servizio Sanitario Nazionale o altre amministrazioni pubbliche.

La domanda deve essere presentata esclusivamente online attraverso il portale dedicato dell’Asl Vco, entro trenta giorni dalla pubblicazione dell’avviso, avvenuta il 12 maggio.La selezione sarà affidata a una commissione tecnica incaricata di valutare il curriculum professionale e di svolgere un colloquio, la cui data sarà comunicata sul sito aziendale e tramite Pec. Per informazioni è possibile contattare la gestione personale e relazioni sindacali dell’Asl Vco ai numeri 0323 868370 o 0323/868146, all’indirizzo osru@aslvco.it o tramite Pec a protocollo@pec.aslvco.it.