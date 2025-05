Disagio giovanile a Villadossola, tavola rotonda con gli esperti

Negli scorsi mesi a Villadossola si erano verificati alcuni episodi che avevano visto protagonisti giovani del paese, tra cui alcuni piccoli furti all'interno delle Scuole Bagnolini. Che si sia trattato di bravate giovanili o di campanelli d'allarme su situazioni più gravi, tutta la comunità ha comunque iniziato a interrogarsi su quelli che possono essere i problemi che portano a determinati atteggiamenti. Per questo motivo per supportare le famiglie nell'affrontare con maggiore consapevolezza e serenità i problemi, e fornire qualche utile strumento, il Gruppo consiliare Uniti per Villa ha organizzato per venerdì 23 maggio alle 20.30 in sala consiliare a Villadossola una tavola rotonda dal titolo: "Vandalismo, bullismo, danneggiamenti, piccoli furti: il disagio minorile a Villadossola".



Un incontro che vuole fornire spunti di riflessione e rispondere a domande e chiarire qualche dubbio. A discuterne saranno alcuni esperti: Alberto Bollini docente di scuola secondaria di secondo grado, Valter Gentile educatore professionale di un istituto di formazione professionale, Lorenzo Pavesi docente di scuola secondaria di primo grado, Itana Poggese volontaria nelle attività dell’Oratorio di Villadossola, Elisa Sappa componente del Consiglio dell’Ordine Assistenti Sociali del Piemonte e Mauro Vassura, psicologo dell’età evolutiva.

L'incontro è aperto a tutti coloro che abbiano a cuore i ragazzi.