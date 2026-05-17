Verbania, oggi screening gratuiti e controlli in piazza con “Le Oasi della Salute”

La prevenzione cardiovascolare oggi scende in piazza anche a Verbania con “Le Oasi della Salute”, la grande iniziativa regionale che coinvolge contemporaneamente 15 piazze piemontesi con screening gratuiti, informazione sanitaria e attività dedicate al benessere. L’iniziativa verbanese, promossa dall’Asl Vco, propone un percorso integrato di prevenzione e informazione sanitaria rivolto ai cittadini di tutte le età, con la presenza di medici, infermieri e professionisti sanitari. Durante la giornata sarà attivo un servizio di accoglienza e triage per indirizzare i partecipanti alle diverse attività disponibili, con numerosi controlli gratuiti dedicati alla prevenzione e alla diagnosi precoce.

Tra gli esami previsti figurano spirometria, misurazione della pressione arteriosa, elettrocardiogramma, ecografia delle carotidi, controllo di glicemia e colesterolo ed esame delle urine. Accanto agli screening saranno proposti anche approfondimenti specialistici dedicati alla salute cardiologica, neurologica, endocrinologica e diabetologica. Ampio spazio verrà inoltre riservato all’educazione sanitaria e alla promozione dei corretti stili di vita grazie alle attività informative curate dai servizi di Farmacia, Otorinolaringoiatria, Pediatria, Serd e Sian.

I professionisti affronteranno temi legati alla corretta alimentazione, alla prevenzione cardiovascolare, ai rischi collegati al consumo di alcol e fumo, alla salute respiratoria e alla promozione del benessere fin dall’infanzia. L’iniziativa rientra nel progetto regionale “Le Oasi della Salute”, nato lo scorso anno a Torino e ampliato nel 2026 a quattordici città piemontesi grazie al supporto della Regione Piemonte e delle Aziende sanitarie locali. L’obiettivo è avvicinare la prevenzione ai cittadini, rendendo più accessibili controlli, consulenze e informazioni sui principali fattori di rischio cardiovascolare.