A Santa Maria Maggiore una mostra dedicata al "da mangiare"

Taglio del nastro, sabato 4 aprile alle 17.00, per una nuova mostra allestita al centro culturale Vecchio Municipio di Santa Maria Maggiore. Si tratta di “Il da mangiare: vagabondaggi intorno al cibo”, un viaggio per grandi e piccini dentro il cibo e la sua importanza per la vita fisiologica, sociale e culturale dell’umanità.

Nelle sale del centro culturale vigezzino si incontrerà un percorso goloso, scoprendo modi di dire sul cibo ed esaminando i viaggi fatti dal cibo che è, infine, un grande collante dell’umanità. A vent’anni dalla mostra “La pacioliga: sapori, colori, onori della tavola di montagna” (ispirata al fortunatissimo libro di Benito Mazzi “La pacioliga”, pubblicato nel 2005), il comune di Santa Maria Maggiore intraprende un nuovo percorso sugli alimenti, le pietanze, la convivialità, a pochi mesi dall’ingresso della cucina italiana nel Patrimonio Immateriale dell’Umanità Unesco.

La mostra sarà visitabile da domenica 5 a domenica 12 aprile tutti i giorni dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.00, a seguire tutti i fine settimana fino a martedì 2 giugno compreso.