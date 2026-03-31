Il comitato a difesa dei tre ospedali ai sindaci del Vco: "Scegliete il territorio e i cittadini"

Il Comitato a difesa dei tre ospedali del Vco e della sanità pubblica ha diffuso un messaggio indirizzato a sindaci, assessori e consiglieri comunali di tutta la provincia del Verbano Cusio Ossola, nel quale torna a schierarsi contro la realizzazione di un ospedale unico a Piedimulera. Di seguito la nota del comitato.

“Siamo le donne e gli uomini del Comitato a difesa dei tre ospedali del Vco e della sanità pubblica. Ci siamo uniti con un impegno preciso: impedire lo smantellamento dei presidi esistenti e rivendicare un sistema sanitario che metta al centro la persona, non le logiche di accentramento e gli interessi di pochi. La salute dei cittadini non è un numero in un bilancio regionale, ma un diritto che si garantisce con la sanità di prossimità.

Le ragioni della nostra ferma opposizione è che il progetto dell’ospedale unico a Piedimulera non è un progresso, ma un rischio concreto per la sicurezza di tutti:

• Lontananza: una "cattedrale nel deserto" difficilmente raggiungibile, che allunga i tempi di intervento.

• Difficoltà: per i pazienti fragili, quali ad esempio quelli oncologici e dialitici, costretti a quotidiane terapie salvavita, unite anche alla difficoltà del servizio di trasporto per crisi del volontariato.

• Servizio Urgenze: Il depotenziamento dei tre ospedali attuali comprometterebbe la gestione delle emergenze sul territorio.

• Interessi distanti: vediamo decisioni prese a Torino da politici che non conoscono le strade, le montagne e le reali necessità della nostra provincia.

• Aumento indiscriminato della mobilità passiva

Il momento della responsabilità: da che parte state? Vi chiediamo un atto di coraggio e di coerenza con il vostro mandato elettivo. Siete chiamati a scegliere: stare con i cittadini e le cittadine che rappresentate ogni giorno e che vi hanno dato fiducia, oppure piegarvi agli interessi di pochi, avallando un progetto calato dall’alto che ignora le peculiarità del Vco come molti di voi conoscono e patiscono.

Non restate spettatori del declino della nostra sanità pubblica. Contattateci, studiate il nostro documento tecnico e schieratevi apertamente al nostro fianco. Lottiamo insieme per potenziare i tre ospedali esistenti, migliorare la sanità del territorio e di prossimità e garantire un servizio di emergenza-urgenza all’altezza di un territorio montano e complesso come il nostro”.