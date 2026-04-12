Nasce ad Andosso un nuovo percorso artistico e naturalistico nel borgo

Nasce ad Andosso di Vagna, nel comune di Domodossola, un nuovo percorso artistico e didattico-naturalistico dedicato agli animali del bosco. Domenica 12 aprile è infatti in programma la giornata “C’era una volta… il bosco e i suoi animali”, iniziativa organizzata dalla Pro Loco di Vagna con la collaborazione della Fondazione Comunitaria del Vco, del Cai Seo di Domodossola e del Centro Studi Fera, realtà impegnate nella promozione culturale e ambientale del territorio.

Il ritrovo è previsto alle 14.15 a Vagna, presso la Chiesa di San Brizio. Alle 14.30 partirà la camminata naturalistica da Vagna ad Andosso, accompagnata da letture e racconti dedicati agli animali del bosco. L’escursione sarà guidata da Paola Giavina del Centro Studi Fera insieme alle guide del Seo Cai Domodossola, con un percorso pensato per coinvolgere sia adulti sia bambini.

Alle 15.30, ad Andosso, si terrà la presentazione del progetto “Gli Animali del Bosco: un percorso artistico e didattico-naturalistico nel borgo di Andosso”, un’iniziativa che punta a trasformare il paese in un museo a cielo aperto, dove arte e ambiente dialogano per raccontare la fauna locale.

Durante il pomeriggio è previsto anche l’intervento di Radames Bionda, responsabile del Settore Gestione e Conservazione delle Risorse Naturali – Aree Protette dell’Ossola, con un approfondimento dal titolo “Il ritorno della fauna selvatica nel territorio del Verbano Cusio Ossola”, dedicato al valore ecologico del ritorno degli animali selvatici nei nostri ambienti.

Seguirà l’inaugurazione ufficiale del percorso, con visita guidata alle installazioni artistiche disseminate nel borgo e alle opere dedicate agli animali del bosco. La giornata si concluderà alle 16.30 con una merenda per tutti.