Neve e condizioni stabili: pericolo valanghe di livello 1-debole per la giornata di oggi

Nel corso dell’ultima settimana sulle Alpi piemontesi si sono registrate condizioni stabili e asciutte, accompagnate da una marcata anomalia termica positiva e zero termico superiore ai 3000 metri. Il manto nevoso è in rapida evoluzione primaverile: generalmente stabile nelle ore mattutine, tende a umidificarsi e perdere coesione durante il giorno, con conseguente aumento dell’instabilità sui pendii più soleggiati. È quanto stabilito da Arpa Piemonte nell’ultimo bollettino relativo al pericolo valanghe.

L'innevamento, spiegano dall’agenzia, è ancora buono per un inizio aprile, con limite della neve generalmente sui 2000 metri al sole e sui 1500 metri sui pendii in ombra. Nonostante le temperature, alte anche durante la notte, i cieli sereni hanno consentito un buon rigelo notturno, con una rapida ripresa dell'umidificazione già dalla mattina sui pendii soleggiati. I pendii esposti verso sud e sudovest presentano una neve già ben trasformata e portante, mentre su quelli esposti a est e ovest, già umidi fino al terreno, la crosta da fusione e rigelo è più sottile risultando non portanti già a metà mattina.

Sui pendii ombreggiati al di sopra dei 2400-2500 metri il manto nevoso è ancora invernale, indurito e lavorato dal vento man mano che si sale verso le cime. Le creste e le dorsali sono spesso scoperte fino al suolo a causa dei forti venti di marzo, mentre nelle zone sottovento sono presenti cornici.

Dunque, per la mattinata di oggi, sabato 11 aprile, il pericolo valanghe è di grado 1-debole grazie alle condizioni generalmente stabili, con aumento a 2-moderato per valanghe di neve umida e bagnata nel corso della giornata. In vista del peggioramento del tempo previsto da domenica, con associate nevicate, Arpa invita gli escursionisti a consultare costantemente gli aggiornamenti del bollettino prima di iniziare un’escursione.